Das letzte Geleit für unseren Sportchef

Und die viel zu wenigen füllte Peter Frauneder aus. Voll und ganz. Mit dem, was er liebte und was er tat – was bei ihm aufs Selbe rauskam. Er versäumte kaum ein Spiel von Sohn Gabriel, dem hoffnungsvollen Nachwuchs-Fußballer. Außer er war in der Welt des Sports unterwegs. Fußball und Ski, für das brannte „Frauni“. Und viele aus dieser Welt kamen auch zum Abschiednehmen: Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, Fritz Strobl, Reinfried Herbst, Bartl Gensbichler, die Fußball-Größen Herbert Prohaska, Peter Stöger. ÖSV-Pressesprecher Markus Aichner, ÖFB-Vize Johann Gartner. Sport-Austria-Chef und Ex-LH Hans Niessl erwies ihm ebenso die letzte Ehre wie Ex-Bundesliga-General Peter Westenthaler. Sie alle schämten sich der Tränen nicht an diesem sonnigen Tag, der so dunkel war ...