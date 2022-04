Die „Krone“ trauert um Sportchef Peter Frauneder

Die größte Liebe des leidenschaftlichen Sportfans aber war, ist und bleibt Gabriel. Sein Sohn, 17 Jahre jung, hoffnungsvoller Fußball-Nachwuchs. Ihm widmete er eine Anekdote in seinem Buch „Sportidole hautnah“, erschienen im Herbst 2021. Gabriel fragte seinen Papa an seinem 4. Geburtstag, ob er jetzt schon zu einem Fußballklub gehen könne. Weil er dann nicht mehr in den Kindergarten müsse. Ja, das klappte, Gabriel begann in Schwechat (NÖ) zu kicken.