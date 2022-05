Ukraine: Gemeinsame EU-Schulden wieder im Gespräch

Deutschland und Österreich bei EU-Schulden traditionell skeptisch

„Wir suchen im G7-Rahmen nach einer Lösung“, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Das sollte aber ohne gemeinsame EU-Schulden gelingen. Die bisherigen Gespräche dazu seien vielversprechend. Deutschland hat in der Vergangenheit immer wieder gemeinsame Schulden der EU - etwa in Form sogenannter Euro-Bonds - abgelehnt. Nur in der Corona-Krise wurde davon eine Ausnahme gemacht. Ähnlich kritisch werden gemeinsame Schulden der Union von der österreichischen Regierung gesehen.