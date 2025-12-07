Gefolterter Russen-„Millionär“ war gar nicht reich

Saß Gefängnisstrafe in Russland ab

In seiner Heimat war Roman den Angaben zufolge bereits zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, jedoch früher freigekommen. Daraufhin sei er mit seiner Ehefrau in die Emirate gezogen. Dort soll sich Novak als Freund des milliardenschweren Telegram-Gründers Pawel Durow ausgegeben haben. In Dubai wurden dem Ehepaar schließlich Gangster zum Verhängnis. Sie dürften die beiden aus Frust, trotz der Drohungen und Erpressungen an kein Geld gelangt zu sein, bestialisch ermordet haben.