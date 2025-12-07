RKI warnt Reisende vor Anstieg von Tropenfieber

Auch Fälle in Österreich und Deutschland

Dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zufolge hat sich der gefährliche Überträger in den vergangenen zehn Jahren massiv ausgebreitet – von 114 auf inzwischen 369 Regionen in 16 europäischen Staaten. Bei unseren deutschen Nachbarn wurden laut dem RKI bis Anfang Dezember 171 importierte Chikungunya-Fälle gemeldet, 33 davon standen demnach in Zusammenhang mit Reisen nach Kuba. Auch in Österreich gibt es Fälle, wobei sich nach bisherigem Wissensstand alle Betroffenen auf einer Reise angesteckt hätten. Eine Übertragung im Inland sei noch nie gemeldet worden, heißt es auf der Seite des Sozialministeriums. Der Großteil der Fälle verläuft ungefährlich, bei Neugeborenen, älteren Menschen und Personen mit chronischen Krankheiten wurden teilweise schwere Verläufe beobachtet. Ist die Krankheit einmal überstanden, ist man lebenslang immun.