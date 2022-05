Neues Performance-Festival für Linz

Unter dem recht sperrigen Titel „The Non-fungible Body?“ findet von 17. bis 19. Juni in Linz ein neues Performance-Festival statt. Die Landes-Kultur GmbH kooperiert dafür mit dem Landestheater - es warten Kunstaktionen, Podiumsdiskussionen und DJ-Sets am Dach des OK Linz und im Musiktheater.