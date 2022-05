Streit ums stille Örtchen am Wiener Reumannplatz

Was den Pausenraum am Reumannplatz betrifft, sei seitens der ÖBB vorgeschlagen worden, „einen Schlüsseltresor zu montieren“, um „einen direkten Zugang zum WC zu ermöglichen“, heißt es weiter. „Eine ähnliche Lösung gibt es beim Pausenraum in Oberlaa.“ „Wir hoffen, dass auch am Reumannplatz wieder eine gute Lösung im Sinne der Lenker und Lenkerinnen und deren menschlichen Bedürfnissen gefunden wird“, so die Sprecherin.