Call-Option: Wie geht es mit dem Flughafen weiter?

Der Koalitionsausschuss ist ein Gremium, das es von der Verfassung her gar nicht gibt; das aber trotzdem eine ziemliche Bedeutung hat, wird doch die Tagesordnung der nächstfolgenden Regierungssitzung beraten und beschlossen. Heute (wegen des Sonderlandtages einen Tag eher als üblich) wird der von Beteiligungsreferent Landesrat Martin Gruber vorbereitete Akt zur Call Option, also zum Rückkauf der Lilihill-Anteile am Flughafen, von SPÖ und ÖVP in diesem Koalitionsausschuss diskutiert.