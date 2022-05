So geht es in der Causa Flughafen weiter

„Lückenlose Aufklärung der Causa Flughafen.“

Nächster Stopp ist nun die aktuelle Stunde in der Sondersitzung des Landtages am Mittwoch. Hier hat das Team Kärnten das Themen-Vorschlagsrecht und wählt „lückenlose Aufklärung der Causa Flughafen.“ Schon zuvor in der Fragestunde geht es ebenfalls um das Thema „Rechtsfolgen betreffend Rückkauf“, gestellt von der FPÖ.