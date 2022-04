Flughafen Klagenfurt: Rückabwicklung Ja oder Nein?

Die SPÖ mit Landeshauptmann Peter Kaiser sympathisiert mit Multimillionär und Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch - und die eigentlich für Millionäre zuständige ÖVP will die Call-Option ziehen, also die „Verstaatlichung“ des Flughafens. Die öffentliche Hand soll, so die ÖVP, den Flughafen wieder komplett übernehmen. Welch verkehrte Welt!