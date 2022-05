Sturm-Coach Ilzer: „Wir sind noch nicht am Zenit“

In beinahe zwei vollen Saisonen unter dem „seit Kindheitstagen Sturm-Fan“ Ilzer haben die Steirer im Schnitt 1,81 Punkte pro Spiel gesammelt und spielen im kommenden Jahr in der Champions-League-Qualifikation. Die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, lobte der Trainer einmal mehr in höchsten Tönen. „Der Arbeitsprozess, wie wir Dinge abarbeiten, ist genau so, wie ich es mir vorstelle.“