Verlobter opfert Bart und Haare für Traumhochzeit

„Einfacher wäre es gewesen, mich für den 10.000 Euro-Anruf anzumelden!“, lachte er und gab sich On Air gelassen. „Aber ich habe meiner Sandra versprochen, sie glücklich zu machen und deshalb habe ich das durchgezogen, für die Disney-Hüpfburg und noch dazu einen Live-Auftritt von Julian Le Play hat es sich noch dazu voll ausgezahlt - und so ein roter Iro steht mir doch gar nicht so schlecht, oder?“, so der Gewinner. Der Trauung am 26. Juni steht somit nichts mehr im Wege!