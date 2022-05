Die ESC-Stimme aus der „Wildnis“ des Gurgltales

Wie bitte? Ein kleines Dorf in Tirol hat Anteil an der großen Show Eurovision Song Contest? In der Tat! Der unverwechselbare Teil des Dance-Hits „Halo“, der von unseren beiden Songcontestern „LUM!X & PIA MARIA“ am Dienstag beim Halbfinale in Turin performt wird, nämlich die Stimme, wurde am Fuße des Fernpasses in Nassereith produziert. Dass die fetten Vokals der 18-Jährigen so klingen, wie sie in den Millionen YouTube-Clicks und Streams klingen, dafür zeichnen die „Wilderness Studios“ in der „Wildnis“ Nassereiths verantwortlich.