Österreicher fürchten wirtschaftliche Folgen

Wenig Vertrauen in Regierung

Weitere Ängste sind ein Angriff Russlands auf westliche Länder (45 Prozent) und ein Einsatz von Atomwaffen (42 Prozent). Schlecht bestellt ist es zudem um das Vertrauen in die Bundesregierung. Die Mehrheit (60 Prozent) traut ihr nicht zu, in der Krise aufgrund des Krieges die richtigen Maßnahmen zu setzen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) konnte mit seinem Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin der Umfrage nach nicht punkten.