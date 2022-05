Befürchten Sie eine Eskalation nach Putins Rede?

Der 9. Mai gilt in Russland als wichtiger Feiertag in Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Jahre 1945. Dazu soll kommenden Montag auf dem Roten Platz in Moskau Putin eine Rede halten. Putin könnte den Tag nutzen, um weitere Kriegsziele im Ukraine-Krieg bekannt zu geben, oder die deutliche Ausweitung russischer Angriffe. Was denken Sie, wird Putin in seiner Rede bekannt geben? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren!