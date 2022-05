Die ganze Welt wartet auf die Rede von Putin

Jahr für Jahr gedenkt Russland dieses Blutzolls mit einer großen Militär-Parade auf dem Roten Platz in Moskau. So auch dieses Jahr. Doch diesmal führt Russland selbst einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der ursprüngliche Plan von Kremlchef Wladimir Putin, am „Tag des Sieges“ den Sieg in diesem Krieg zu verkünden, schlug fehl. Doch was wird Putin in seiner traditionellen Ansprache sagen?