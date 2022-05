GAK feiert Heimsieg über Schlusslicht Dornbirn

Der GAK hat in der 2. Liga am Samstag einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Dornbirn geholt. Kapitän Markus Rusek (16.) und Stürmer David Peham per Hand-Elfmeter (57.) trafen für die in der Tabelle siebentplatzierten Rotjacken, die dank des Dreiers an Punkten zum FC Liefering aufschlossen. Dornbirn ist bereits gerettet, da mit den Juniors OÖ und Wacker Innsbruck die zwei Absteiger bereits feststehen.