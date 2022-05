Austria-Coach Mader: „Bin doch kein Masochist!“

Ein Spruch des FAC-Spielers Elias Felber - Sohn von ORF-Mann Andreas Felber - sollte heute für die Austria eine zusätzliche Motivationsspritze sein. Denn nach dem 2:0 der Wiener über BW Linz meinte der Mittelfeld-Akteur: „Lustenau wird sich am Sonntag ganz schön anscheißen.“ In Floridsdorf scheint das Selbstbewusstsein bis in den Himmel gewachsen zu sein. Angesichts der derzeitigen Stärke und immensen Mentalität muss man tatsächlich davon ausgehen, dass der FAC keine Punkte mehr liegen lässt.