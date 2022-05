Lafnitz nach Sieg über Rapids Amateure Vierter

Der unfreiwillige Absteiger Wacker Innsbruck erlitt indes eine 2:3-(1:1)-Heimniederlage gegen SV Horn, Matchwinner war Horns Okan Yilmaz mit einem Doppelpack (37., 62.). Am Donnerstag hatten die Tiroler erklärt, auf einen Einspruch gegen die negative Lizenzentscheidung zu verzichten. Im besten Fall, kann man in der kommenden Saison zumindest in der Regionalliga weitermachen. In den weiteren Partien schoss Kapfenberg die Young Violets mit 5:1 vom Platz, Dardan Shabanhaxhaj (5., 10.) und Winfred Amoah (40., 46.) glänzten jeweils mit zwei Treffern. Außerdem bezwang Vorwärts Steyr den FC Liefering mit 2:1 (2:0).