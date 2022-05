„Als Profis top - und als Menschen überragend“

Suttner kommt auf 26 Duelle mit Rapid, seine Bilanz ist total ausgeglichen: Acht Siege, zehn Unentschieden, acht Niederlagen. Begonnen hat alles am 11. 11. 2008, Suttner war 21 Jahre jung, durfte in der Generali-Arena einen 2:0-Sieg feiern. Unvergessen: Fernando Troyansky folgte damals Steffen Hofmann auf Schritt und Tritt, so eine „Leibwache“ hatte die Rapid-Legende davor und danach nur selten.