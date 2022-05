Fünf Katzenbabys nach Brand in Pension gerettet

Nach Flämmarbeiten am Dach einer Pension in Tiefgraben war Feuer ausgebrochen und eine große Rauchsäule zu sehen. Drei Gäste entkamen unverletzt. Einsatzleiter Georg Hausleitner von der Feuerwehr Guggenberg: „Da das Brandobjekt unmittelbar in der Nähe unseres Feuerwehrhauses lag, konnte ich sehr schnell die Lage erkunden und gleich nach dem Ausrücken die Alarmstufe 2 auslösen!“ Zehn Feuerwehren rückten an und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, auch weil mit dem Wasser aus einem gefüllten Pool gleich ein massiver Löschangriff möglich war.