Peinliche Dienstreise für Markus Wallner

Verschärfung der Compliance-Regeln

Derweil hat sich ÖVP-Wirtschaftsbund-Chef Harald Mahrer, seines Zeichens auch Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer, zumindest indirekt zur Affäre in Vorarlberg geäußert. Zwar müsse er sich noch ein „abschließendes Bild“ machen, bevor er ein Urteil abgeben könne, grundsätzlich sei er aber der Ansicht, dass eine Körperschaft öffentlichen Rechts nicht in Fraktionsmedien inserieren solle. Noch am Mittwoch hat das erweiterte Präsidium der Wirtschaftskammer strengere Compliance-Regeln beschlossen. So sind etwa ab sofort „keine Inserate und Werbeschaltungen in elektronischen Medien und in Printmedien und keine Druckkostenzuschüsse“ mehr erlaubt, „wenn deren Medieninhaber politische Parteien oder bei den Urwahlen in der Wirtschaftskammer-Organisation kandidierende Wählergruppen sind“. Der Beschluss solle auch anderen öffentliche Institutionen als Vorbild dienen, so Mahrer.