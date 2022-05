Jindrak auf Landstraße ab 9. Mai in „Sommerpause“

„Aktuell fehlen uns fünf Mitarbeiter“

„Ja, ich habe mich dazu entschlossen, die Filiale bis auf weiteres zu schließen. Aktuell fehlen uns fünf Mitarbeiter für Verkauf und Service. Nichtsdestotrotz mache ich das aber auch für unsere treuen Mitarbeiter, denn die wollen natürlich in den kommenden Monaten in ihren verdienten Urlaub gehen“, so der Szene-Konditor. Die Personalsuche macht Jindrak nun zur Chefsache. Er jammert nicht, ist optimistisch, das nötige Personal auch zu finden. „Wenn man den Personalmangel in der Gastronomie immer an der vermeintlich zu geringen Entlohnung der Arbeitnehmer festmacht, macht man es sich zu einfach. Wir bezahlen nach Konditoren-Kollektiv, da verdient man definitiv nicht schlecht“, so Jindrak, der seine Kunden beruhigt: „Es wird garantiert keine weiteren Schließungen geben!“