Sex, High Heels und Rock’n’Roll

„Bewaffnet“ mit Wasserpistolen, Konfetti, Ratschen und Gummihandschuhen füllten die Zuschauer - viele kamen in schrillen Outfits - den Kölner Musicaldome. Denn Fans des Kultmusicals wissen, dass bei der „Rocky Horror Show“ mitmachen gefragt ist! Wer es nicht wusste, wurde noch rasch vom Sitznachbar instruiert, wann was zu werfen und zu rufen ist und vielleicht mit einer überzähligen Federboa ausgestattet - und schon ging’s los! Das legendäre Musical aus den 70er-Jahren begeisterte in einer aufgefrischten, aber dennoch unverkennbar dem Klassiker verpflichteten Version. Hauptdarsteller Oliver Savile glänzte als Transvestit Frank’n’Furter nicht nur mit nackten Pobacken, sondern auch mit seiner Stimme: „Mittlerweile bin ich zum Glück wieder in Bestform. Leider musste ich zuvor einige Wochen aussetzen, weil ich nach einer Covid-Infektion Stimmbandprobleme bekam.“