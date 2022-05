Forscher: „Holzbau kann die Klimakrise stoppen“

Uns allen ist die weltweite Klimakrise bekannt. Warum tun wir trotzdem dagegen so wenig?

Diese Frage stelle ich mir seit 40 Jahren. Die Menschheit ist gut, auf schnelle Veränderungen zu reagieren. Langfristige Strategien zu entwickeln, damit haben wir ein großes Problem. Ein Beispiel ist die allgemeine Schulpflicht. Gäbe es sie nicht, würden die meisten ihre Kinder nicht hinschicken. Obwohl alle wissen, wie wichtig Bildung ist. Uns in den nächsten zehn Jahren einzuschränken, Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen, damit die Situation in 50 Jahren vielleicht besser ist, das ist ein ethischer Akt. Ansonsten fährt das Klimasystem gegen die Wand.