Madrid Open: Nadal müht sich ins Viertelfinale

Das 37. Duell zwischen Thiem-Bezwinger Murray und Djokovic fiel aus. „Unglücklicherweise kann Andy Murray wegen einer Erkrankung nicht antreten“, gaben die Turnierorganisatoren via Twitter bekannt. Der dreifache schottische Grand-Slam-Sieger liegt nach mehreren Hüft-Operationen in den vergangenen Jahren im Ranking derzeit auf Platz 78. Djokovic trifft nun in der Runde der letzten acht auf Hubert Hurkacz (POL).