Nadal: „Thiem wird zu 100 Prozent zurückkommen“

„Langer Prozess“

Die Nummer vier der Weltrangliste Rafael Nadal glaubt dennoch in naher Zukunft an einen Weg zurück zur Bestform. „Es ist normal, einen langen Prozess durchzumachen und Dominic (Thiem, Anm.) ist gerade dabei“, so der Spanier auf einer Pressekonferenz. „Ob in dieser, der nächsten Woche oder erst nach Wimbledon, er wird zurück sein. Ich habe keine Zweifel daran, dass er sein Level zu 100 Prozent wieder erreichen wird.“