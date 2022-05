Ab 20 Uhr LIVE: Thiem schlägt in Madrid auf!

Das Duell der Grand-Slam-Sieger in der ersten Runde ist heute auch für die Organisatoren des Tennis-Masters in Madrid der große Kracher. Um 20 Uhr wird Dominic Thiem auf dem Center Court gegen Andy Murray antreten. Was vor ein paar Jahren ein Schlager zweier Topspieler gewesen wäre, ist diesmal aber für beide ein Ringen um das Wiederfinden der einstigen Form. Mit dem LIVETICKER auf sportkrone.at sind Sie hautnah mit dabei!