Ukrainischer Ex-Tennisprofi kritisiert Rafa Nadal

„Unfair gegenüber Kollegen“

Wimbledon schließt Tennisprofis aus Russland und Belarus wegen der russischen Invasion in die Ukraine aus. Nadal hat dafür überhaupt kein Verständnis: „Es ist sehr unfair gegenüber meinen Kollegen. Was können die Armen denn dafür?“, hatte der 35-jährige Weltrangliste-Vierte am Sonntag vor dem Turnier der Masters-1000-Kategorie in Madrid gesagt. Die Profis treffe keine Schuld, „an dem, was passiert“.