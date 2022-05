Propelleropfer war bekannter Linzer Profi-Fotograf

„Mich hat noch am Nachmittag ein Bekannter aus Italien informiert. In unserer kleinen Szene machte die traurige Nachricht schnell die Runde“, sagt Gerhard Haba, der selbst in Steyr Motoren für die Fluggeräte herstellt. „Der Wolfgang war sehr bekannt, auch weil er unfassbar tolle Fotos gemacht hat“ so Haba.