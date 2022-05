Sogar Prothesen und Autotüren landen im Fundbüro

Klassiker und Kurioses

„Man kann sich gar nicht vorstellen, was Menschen alles verlieren“, erzählt Weilguny und lacht. Denn neben Klassikern wie Schlüssel, Geldtaschen, Handys oder Regenschirme werden auch immer wieder durchaus kuriose Fundsachen abgegeben. „Etwa eine Autotür, Baustellenlichter, Zahnprothesen und zuletzt in Corona-Zeiten verstärkt Hörgeräte und Ohrringe, die wohl durch das Abnehmen der Maske verloren gingen“, so die Fundbüro-Mitarbeiterin. Aktuell warten insgesamt 3879 Fundstücke im Neuen Rathaus darauf, abgeholt zu werden. Für alle Gegenstände gilt: Sie werden ein Jahr aufbewahrt. Danach gehen sie entweder in den Besitz des Finders über, werden versteigert oder zu Flohmarktpreisen im Fundbüro verkauft.