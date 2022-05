Linzer stach auf „Ex“ seiner Freundin ein

„Habe nicht zugestochen“

Der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger Linzer, ist bereits gefasst, das Messer konnte am Tatort sichergestellt werden. Bei der Vernehmung gab der 29-Jährige eine tätliche Auseinandersetzung mit dem Opfer zu, will aber kein Messer verwendet haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.