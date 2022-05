Sondersitzung gegen Teuerung im NÖ-Landtag

Die rot-blaue Phalanx fordert nun Ausgleichszahlungen, eine rückwirkende Verdopplung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro, eine Gebührenbremse, die vom Land Niederösterreich abgefedert wird, das günstige TOP-Jugendticket für alle Öffifahrer unter 26 Jahren, die Umsatzsteuersenkung auf Lebensmittel sowie einen Spritpreisdeckel. An konkreten Ideen mangelt es also nicht - bei SPÖ und FPÖ auch nicht am politischen Willen.