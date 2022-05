Nach Radtour durch Österreich: 50 Ideen zur EU

Am 9. Mai, dem Europatag, endet die Zukunftskonferenz. Die Zustimmung zu Europa zeigte sich auch in der Umfrage, die im Rahmen der Zukunftskonferenz gemacht wurde. So interessieren sich über 75 Prozent aller Österreicher für die Vorgänge in der EU. Ebenso hoch ist der Wunsch, sich in die Debatte um die Zukunft Europas einzubringen. Nebensatz: Wenn es zu Ergebnissen führt.