Liebesbetrug mit Prinzen und Hollywood-Stars

Hintermänner nicht gefasst

Doch die Hintermänner solcher Coups bleiben im Dunkeln – vorgeschickt wurde eine 57-jährige Serbin, die selbst auf das Märchen eines Tausendundeinenacht-Prinzen hereingefallen war. „Er hat so schön geschrieben“, schluchzt sie. „Ich sollte seine Gemahlin werden und ihm vorher helfen, Spenden für arme Kinder zu sammeln.“ Mehr als eine Viertel Million Euro (!) kamen binnen weniger Monate zusammen. So viel überwiesen verliebte Frauen auf die elf Konten der Geldwäscherin oder übergaben es in Bar. Immer mit dem Ziel, einen Promi zu ehelichen – Keanu Reeves war ebenso gefragt wie der fragwürdige Briten-Prinz Andrew.