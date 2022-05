Nehammer trifft Erdogan bei NATO-Gipfel in Madrid

Wie das Bundeskanzleramt am Donnerstagvormittag bekannt gab, wird sich Regierungschef Karl Nehammer (ÖVP) demnächst mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Ort des bilateralen Meetings wird Madrid sein. In der spanischen Hauptstadt soll es am Rande des NATO-Gipfels Ende Juni auf Einladung Spaniens auch ein Arbeitsabendessen mit den Nicht-NATO-Mitgliedern der EU geben. Die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei gelten als angespannt, hatten sich zuletzt aber gebessert.