2,8 Millionen sahen erste Staffel von „SOKO Linz“

Bei diesen Zahlen handelt es sich um den weitesten Seherkreis, also die großzügigste Auslegung der Quoten. Der Spitzenwert für die einzelnen Folgen wurde gleich beim Auftakt am 1.…Februar erreicht: Bis zu 960.000 Österreicher schalteten damals ein – um dann in den sozialen Netzwerken kein gutes Haar an der neuen Krimiserie mit Katharina Stemberger in der Hauptrolle der Ermittlerin Jo zu lassen. „SOKO Linz“ war wochenlang Gesprächsthema vor allem bei den Linzern, die ihre Stadt nur ungern so „schiach“ dargestellt sahen.