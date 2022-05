Bergung von 72-Tonnen-Lok dauerte die ganze Nacht

Nachdem sich am Dienstag, wie berichtet, ein Teil eines Zuges in Hall (Tirol) selbstständig gemacht hatte und entgleist war, ist man bei den ÖBB mit der Aufarbeitung der Panne beschäftigt. Zur Bergung rückte ein Spezialkran an. Dass die Unfalllok schon Mittwochfrüh wieder auf Schiene war, ist einem glücklichen Zufall geschuldet.