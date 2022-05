Unbesetzter Zug durchbrach in Tirol Lärmschutzwand

Einen verhältnismäßig glimpflichen Ausgang nahm eine folgenschwere Panne bei Verschubarbeiten am Frachtenbahnhof Hall in Tirol am Dienstagnachmittag. Ein Teil eines Zuges mit einer unbemannten Lok machte sich selbstständig, durchbrach eine Lärmschutzwand und rollte über eine Böschung. Verletzt wurde dabei niemand. Für die Bergungsarbeiten muss nun schweres Gerät anrücken.