Lady Gaga bekam ein Küsschen von Tom Cruise

„Gaga in Bestform“

Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung „The Sun“: „,Hold My Hand‘ ist Gaga in Bestform.“ Er „wäre nicht überrascht, wenn Gaga im nächsten Jahr eine weitere Auszeichnung für den besten Original-Song von der Academy erhalten würde.“ Gaga hat bei den Oscars im Jahr 2019 den Preis für den besten Original-Song für „Shallow“ gewonnen, den sie mit Bradley Cooper für ihr gefeiertes Liebesdrama „A Star Is Born“ aufgenommen hatte.