Pandemie verschlechterte Müttergesundheit weltweit

Ganz konkrete Hilfe bietet in diesen ärmeren Regionen der Welt etwa der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), der in mehreren Programmen Hebammen ausbildet. „Sie spielen gemeinsam mit Ärzten eine wichtige Rolle bei der Reduktion von Sterbefällen - vor, während und nach der Geburt“, sagte Willibald Zeck, Koordinator des globalen Mutter- und Neugeborenenprogrammes der UNFPA. „Sie haben aber oft einen schlechten Stand, werden manchmal sogar eher wie Putzfrauen behandelt“, sagte der Experte. Diese Frauen müssten aber in ihrer Rolle bestärkt werden.