Klaus Waldeck: „Früher war doch alles besser“

In Klaus Waldecks Brust schlagen zwei Herzen. Das eine für Musik, das andere für die Juristerei. Der ursprüngliche Plan war einst der Eintritt in die väterliche Rechtsanwaltskanzlei und der Weg dorthin war vorgegeben. „Ich habe im Insolvenzrecht gearbeitet und meine Dissertation im Urheberrecht über Sampling geschrieben“, erinnert er sich im Gespräch mit der „Krone“ an seine Zeit in London zurück, „das geschah primär aus Eigeninteresse, weil ich damals ein Stück von Laurie Anderson mit einem Vierspurgerät aufgenommen und dazu gesprochen habe. Das war mein erstes analoges Sampling. 1994 habe ich bei Andersons Anwälten angefragt, ob das okay wäre, was ich heute nie mehr so machen würde. Wann immer ich wo anfragte, kam eine Absage.“ Als es 1996 retour nach Wien ging, kam er mit den „Doyens des Wiener Sounds“, Kruder und Dorfmeister, in Kontakt. Jahrelang experimentiert und kreiert Waldeck im elektronischen Segment, bis ihm mit seinem Zweitwerk „The Night Garden“ 2001 ein Achtungserfolg in den Charts gelingt.