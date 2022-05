Fahrende Schleifer: Leben für „Messers Schneide“

Auch Gendarmerie-Beamte als Kunden

Die Riefs waren so gefragt, dass sie ihr Fachgeschäft samt Detailverkauf und angeschlossener stationäre Schleif-Werkstätte in Volders – wo unter anderem auch Scheren geschliffen wurden – nur noch an einem einzigen Tag in der Woche geöffnet hatten. Und auch Gendarmerie-Beamte zählten zu den Stammkunden des Paares. „Sie haben uns öfters regelrecht abgepasst, wenn wir in der Nacht aus Südtirol heim gefahren sind“, schmunzelt die 69-Jährige. „Sie müssen unseren Lkw bei der Hinfahrt gesehen haben, sind wohl schnell nach Hause und haben bis am Abend alle Messer zusammengesammelt.“