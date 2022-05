Klima, Kunst und Körperbilder im AEC

Von der äußersten Hautschicht bis ins kleinste Gefäß kann man den Körper mittels Virtual Anatomy erkunden - das fotorealistische 3D-Erlebnis gibt’s für alle Forscher über 14 Jahren im AEC zu erleben. Oder man probiert ein Exoskelett aus oder hört zu, was eine Künstliche Intelligenz komponieren kann. Die Kleinsten können in die Welt der Mikroben eintauchen. Die Möglichkeiten sind viel zu viel für einen Abend - insgesamt 21 Workshops, Führungen und Vorträge von Experten sowie Live-Performances von Künstlern warten am 20. Mai im Rahmen der „Langen Nacht der Forschung“ auf die Besucher im Ars Electronica Center in Linz. Für alle Altersgruppen gibt es passende Angebote.