Neues Buch: Süße Kunstwerke in gebundener Form

„Ein Leben ohne Backen ist möglich, aber sinnlos“, so die Tortenfee, deren Kosename nicht von ungefähr kommt, denn die Backwerke von Carmen Rainer sind begehrt. Gerade in Zeiten von Corona wurden die Torten und Kuchen der leidenschaftlichen Konditorin immer beliebter, und so musste die Backstube beim Radlstopp in Mösel erweitert werden, denn die fesche Kärntnerin backt oft rund um die Uhr.