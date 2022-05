Halestorm kommen mit neuem Album nach Wien

Endlich wieder live

Die Tourneeabsagen hatten Halestorm ordentlich zugesetzt. „Unsere Droge der Wahl sind Rock-and-Roll-Shows“, lachte Hottinger, der die kommende Konzertreise nicht mehr erwarten kann: „Steckt mich in einen Bus! Ich will auftreten! Es gibt kein lebendigeres Gefühl als vor einem Publikum zu spielen. Es ist so, wie wenn man an der Klippe steht, abspringt und versucht zu fliegen. Das ist so intensiv und macht so viel Spaß.“ Seiner Meinung nach mache es übrigens wenig Sinn, live exakt wie auf dem Album zu klingen: "Da kann man ja gleich zu Hause bleiben. Eine Show sollte eine ganz andere Sache sein, eine andere Energie haben.“