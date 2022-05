Handbremse nicht angezogen: Laster gegen Baum

Ein 38-jähriger Lastwagenfahrer war am Montag um 12.15 Uhr auf einem Bregenzer Firmengelände mit dem Aufladen von Ladegut auf einen Laster beschäftigt. Dazu hatte er sein Gefährt an einer Laderampe geparkt. Allerdings dürfte er dabei weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen haben, denn als der Mann ins Büro ging, um einen Lieferschein zu unterschreiben, setzte sich der Laster in Bewegung, überrollte erst einen Randstein, beschädigte eine Mauer und krachte schließlich gegen einen Baum. Dort war die unkontrollierte Fahrt dann zu Ende.