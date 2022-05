Baustelle am Krauthügel wird zum Zankapfel

Danach wird alles besser. Das ist ein beliebtes Argument der Garagen-Befürworter, wenn es um das Landschaftsschutzgebiet am Krauthügel geht. So soll dort, wo bald Bohrmaschinen, Bagger und Lkw’s donnern nach Ende der Bauarbeiten ein aufgewertetes Landschaftsschutzgebiet entstehen. Geplant ist eine Magerwiese und zwei Amphibiengewässer, von denen eines schon vor Beginn der Bauarbeiten in den nächsten Wochen errichtet wird. Der tatsächliche Baubeginn ist dann für Juli geplant.