Baustelle kommt mitten in das Naturjuwel-Herz

Doch wer sieht den seltener werdenden Luxus eines kleinen Naturwunders auf diesem Berg und an seinen Hängen wie am Krauthügel? Wo sonst schlängelt sich noch eine ausgewachsene Schlingnatter mitten im Stadtgebiet ruhig am Berghang entlang? Wo sonst findet der urbane Buntspecht so viel Nahrung? In kaum einer Stadt.