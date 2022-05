Land Tirol: Wölfe werden nun doch besendert

Nicht jeder Wolf bekommt einen Sender

„Es geht aber in keinster Weise darum, jedem Wolf einen Sender umzuhängen“, betonte LHStv. Josef Geisler. Das sei in der Praxis unmöglich und sei auch aufgrund der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie nicht möglich. „Die Besenderung eines Wolfes ist - und das sagen alle Experten - ein Glücksspiel. Aber wir lassen nichts unversucht. Mit einem dann bereits rechtskräftigen Bescheid wollen wir rasch eingreifen, wenn es aufgrund des Verhaltens eines Tieres angezeigt ist“, so Geisler.